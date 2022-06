Résultat de la législative à Palavas-les-Flots : en direct

12/06/22 11:11

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Palavas-les-Flots sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:11 - Quelques paramètres clés pour les législatives 2022 à Palavas-les-Flots Ces élections législatives sont donc lancées ! À Palavas-les-Flots, il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les 15 candidats qui ont postulé pour devenir député. Les 6217 électeurs de Palavas-les-Flots ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 5 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Résultat des élections législatives 2022 à Palavas-les-Flots

Les élections législatives 2022 auront lieu à Palavas-les-Flots comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste Vincent Rivet-Martel Ecologistes Victor Alzingre Droite souverainiste Eva Roussel Régionaliste Michel Moxin Divers droite Sylvie Trousselier Divers extrême gauche Morgane Lachiver Divers extrême gauche Eric Chaveroche Les Républicains Florian Depret Parti radical de gauche Julien Colet Nouvelle union populaire écologique et sociale Hugo Leboon Divers Patricia Miralles Ensemble ! (Majorité présidentielle) France Jamet Rassemblement National Jean-Philippe Cournet Ecologistes Florence Medina Reconquête ! Patrice Boccadifuoco Divers droite

Législatives 2022 à Palavas-les-Flots : les enjeux

Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 à Palavas-les-Flots (34) à la mi-juin ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin prochains. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'approprier un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 33% des votes au premier tour à Palavas-les-Flots, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 23% et 14% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Palavas-les-Flots avec 56% des voix, cédant donc à Emmanuel Macron 44% des voix.