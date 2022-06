En direct

20:23 - Qui vont retenir les électeurs de gauche à Parthenay-de-Bretagne ? Avec un score de 25,44% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si l'élection n'avait eu lieu qu'à Parthenay-de-Bretagne. Et c'est encore sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 8,55% et 3,5% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un point de départ de 37,49% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Parthenay-de-Bretagne.

16:30 - Que peuvent signifier les sondages des législatives 2022 pour Parthenay-de-Bretagne ? A l'issue de la dernière élection présidentielle, à Parthenay-de-Bretagne, Emmanuel Macron se propulsait à la meilleure place avec 35,22% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 25,44%, puis Marine Le Pen, troisième à 15,04% et Yannick Jadot à 8,55%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines viendront probablement chambouler ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la cité. Il faut se rappeler que la majorité a vu son score reculer à un cheveu de la Nupes dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

14:30 - À Parthenay-de-Bretagne, quel sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Parthenay-de-Bretagne ? La peur d'une résurgence de l'épidémie de covid serait par exemple en mesure d'inciter les électeurs de Parthenay-de-Bretagne (35850) à rester chez eux. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 230 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 18,13% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 19,27% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives 2022 à Parthenay-de-Bretagne ? Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012. Pour comprendre le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Pendant les précédentes législatives, 58,64% des électeurs de Parthenay-de-Bretagne s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour. Le taux de participation était de 44,91% au second round.