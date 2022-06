Résultat de la législative à Pechbonnieu : 2e tour en direct

La réserve de voix à gauche de l'échiquier avant ces législatives à Pechbonnieu atteignait 31,23%. Soit l'addition des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans les 3 bureaux de vote de Pechbonnieu, les voix qui s'étaient finalement portées sur la coalition emmenée par l'Insoumis et ses alliés lors de l'élection législative étaient pourtant de 30,28% il y a une semaine. Ce qui avait tout de même offert la première position à la Nupes.

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Pechbonnieu ?

La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a recueilli 30,28% des voix le 12 juin dernier à l'occasion du 1er round de l'élection législative. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National la suivent avec respectivement 28,91% et 18,6% des votes. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges.