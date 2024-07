Résultat des législatives 2024 à Castelginest : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Castelginest : démographie, élections et stratégies politiques

Au cœur de la campagne électorale législative, Castelginest se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 10 876 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 677 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (86,63%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les 449 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,73%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2438,75 € par mois. Castelginest incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en pleine transformation.