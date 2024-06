Résultat des législatives à Penne-d'Agenais : l'élection 2024 en direct

12:07 - Abstention à Penne-d'Agenais : les leçons des précédentes élections

Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des précédentes consultations politiques. Lors des précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 45,21% des inscrits sur les listes électorales de Penne-d'Agenais (Lot-et-Garonne), à comparer avec un taux d'abstention de 45,98% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,65% au premier tour et seulement 49,46% au deuxième tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.