En direct

18:51 - Du côté de la Nupes, les 15,5% de Mélenchon à Pernes-les-Fontaines regardés de près Les inscrits de Pernes-les-Fontaines avaient concédé 15,5% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la manche initiale de la présidentielle. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,07% et 1,09% au premier tour de la présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel de voix de 21,66% à Pernes-les-Fontaines pour ces légilsatives.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Pernes-les-Fontaines ? La majorité a chuté à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote ce vendredi soir. Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces mouvements des dernières heures s'appliqueront probablement à Pernes-les-Fontaines au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or Marine Le Pen avait glané la première position à l'issue de la dernière élection suprême à Pernes-les-Fontaines avec 30,08% des votes, au premier tour. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 24,3%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 15,5% et Éric Zemmour à 10,62%. Pourtant, en France, on retrouvait Emmanuel Macron à un peu moins de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%.

14:30 - Quelle influence aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à Pernes-les-Fontaines ? À Pernes-les-Fontaines, l'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,85% des électeurs de la ville, contre un taux d'abstention de 21,33% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat combinée avec les préoccupations dues au conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie, pourraient entre autres impacter le taux de participation à Pernes-les-Fontaines.

11:30 - Au moment des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Pernes-les-Fontaines ? L'analyse des résultats des précédentes élections permet de comprendre le vote des citoyens de cette agglomération. Durant les dernières élections législatives, sur les 8 734 personnes en âge de voter à Pernes-les-Fontaines, 51,4% avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 47,33% au tour deux. Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h.