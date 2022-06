Résultat de la législative à Pérols : 2e tour en direct

19/06/22 11:42

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Pérols sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Pérols. En direct 11:42 - Nouvelle manche des législatives à Pérols ce 19 juin ! Pour cette 2e étape des législatives à Pérols, les 8 bureaux de vote (de Salle Yves Abric 1 à Gymnase Colette Besson 8) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour commencer à compter les voix. Seuls les postulants qualifiés dimanche dernier ont postulé dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Résultats des législatives 2022 à Pérols - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Pérols aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste Julien Colet Nouvelle union populaire écologique et sociale Patricia Miralles Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Pérols - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Pérols

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Pérols Julien Colet (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,94% 16,58% Patricia Miralles (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,83% 30,29% France Jamet Rassemblement National 20,58% 25,85% Florian Depret Parti radical de gauche 8,10% 6,27% Florence Medina Reconquête ! 6,21% 7,36% Eric Chaveroche Les Républicains 3,61% 3,78% Vincent Rivet-Martel Ecologistes 2,90% 3,23% Michel Moxin Divers droite 2,57% 1,97% Victor Alzingre Droite souverainiste 1,17% 1,12% Jean-Philippe Cournet Ecologistes 0,98% 0,85% Patrice Boccadifuoco Divers droite 0,72% 2,02% Morgane Lachiver Divers extrême gauche 0,47% 0,05% Eva Roussel Régionaliste 0,46% 0,38% Sylvie Trousselier Divers extrême gauche 0,37% 0,22% Hugo Leboon Divers 0,10% 0,03% Participation au scrutin Circonscription Pérols Taux de participation 45,99% 45,65% Taux d'abstention 54,01% 54,35% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46% 0,92% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49% 0,46% Nombre de votants 41 430 3 706

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat de l'élection législative 2022 à Pérols. C'est la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé le plus de bulletins de votes de la part des 8119 citoyens de Pérols inscrits dans la 1ère circonscription de l'Hérault. A l'échelle de la commune, Patricia Miralles a effectivement enregistré 30% des voix. Elle coiffe au poteau France Jamet (Rassemblement National) et Julien Colet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent 26% et 17% des votes. La participation atteint 46% des citoyens inscrits sur les listes électorales dans la commune pour cette circonscription électorale. Reste à savoir si les citoyens des 6 autres communes rattachées à la 1ère circonscription de l'Hérault voteront comme ceux de Pérols.

Législatives 2022 à Pérols : les enjeux

Comme partout en France, les votants de Pérols seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Lors de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 28,52% des suffrages au premier tour à Pérols, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 25,97% et 15,15% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Pérols avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 53,85% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 46,15% des voix. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président français pourra-t-il se reposer sur cette ville pour obtenir une majorité à l'Assemblée ?