Résultat des législatives 2024 à Mauguio : les premiers chiffres du 2e tour

À Mauguio, l'un des critères essentiels de ces élections législatives est sans nul doute le niveau de participation. Le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 à Mauguio était de 70,12%. Au premier tour de la présidentielle, sur les 15 228 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 77,05% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 75,06% au second tour, ce qui représentait 11 426 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 46,75% au premier tour. Au deuxième tour, 45,79% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Mauguio aujourd'hui ? Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité pourraient entre autres ramener les électeurs de Mauguio (34130) dans les isoloirs.

17:29 - Démographie et politique à Mauguio, un lien étroit

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Mauguio fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 16 596 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 2 673 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 12 145 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (58,93%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Avec 653 résidents étrangers, Mauguio se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,9%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 39 888 euros par an, témoignant un certain niveau de prospérité. En somme, à Mauguio, les préoccupations locales se joignent aux défis français.