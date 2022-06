En direct

19:42 - Quel candidat vont retenir les supporters de gauche à Perreux ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera un des paramètres de ces législatives 2022, à Perreux comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 12,25% des suffrages il y a deux mois dans la commune. On peut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,53% et 1,35% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc potentiellement obtenir 18,13% à Perreux pour ces légilsatives.

16:30 - Que concluent les grandes tendances des législatives 2022 pour Perreux ? Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Perreux, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 29,59% des suffrages. En seconde position, arrivait Emmanuel Macron à 28,24%, puis Jean-Luc Mélenchon à 12,25% et Éric Zemmour à 7,88%. Le chef de l'Etat sortant se plaçait à en revanche 27,85% au niveau national, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et 21,95% pour le leader de LFI. Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront sans doute transformer la situation et donc le résultat des législatives dans la ville. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un petit point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%.

14:30 - À Perreux, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2022 ? Le niveau de participation sera sans aucun doute l'un des critères principaux de ces élections législatives 2022 à Perreux. La guerre entre la Russie et l'Ukraine pourrait détourner les habitants de Perreux des isoloirs. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 78,06% des électeurs de la ville, contre un taux de participation de 80,31% au premier tour, c'est-à-dire 1 281 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - À Perreux, les chiffres de la participation aux élections législatives seront un élément essentiel Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne comme lors des législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012. L'étude des scrutins antérieurs est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 56,29% au premier tour des électeurs de Perreux. Le taux d'abstention était de 49,3% pour le round numéro deux.