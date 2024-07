Résultat des législatives 2024 à Roanne : les premiers chiffres du 2e tour

À Roanne, l'un des facteurs clés de ce scrutin législatif 2024 est incontestablement le taux d'abstention. Dans l'agglomération, le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 67,87%. Au premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 73,39% des votants de l'agglomération. Le taux de participation était de 70,96% au second tour, c'est-à-dire 13 959 personnes. En comparaison, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,09% au premier tour et 41,26% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Roanne ? Les jeunes manifestent souvent un désintérêt pour les élections nationales, cette réalité peut-elle changer pour les législatives à Roanne ?

17:29 - Roanne : démographie, élections et stratégies politiques

A mi-chemin des élections législatives, Roanne foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 34 762 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 3 116 entreprises, Roanne se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 31,12% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de santé. La présence de 3 350 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 12,74%, contribue à son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 648 € par an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 18,71%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. Ainsi, à Roanne, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.