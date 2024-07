Résultat des législatives 2024 à Riorges : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Riorges : démographie et socio-économie impactent les législatives

Quelle influence la population de Riorges exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Dans la ville, 29% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 32,3% de plus de 60 ans. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de familles possédant au moins une voiture (83,02%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 4 131 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,06%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,04%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Riorges mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,2% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.