Résultat des législatives 2024 à Saint-Nizier-sous-Charlieu (42190) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Saint-Nizier-sous-Charlieu, que vont trancher les électeurs de gauche ? Quelle part de voix ira au Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné comme plus proche du RN par les sondeurs juste avant ce second tour ? Les 28,06% des bulletins affichés au niveau national sont porteurs. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Saint-Nizier-sous-Charlieu, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 17,73% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective néanmoins avec les 22,24% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a grapillé 17 points à Saint-Nizier-sous-Charlieu Le score obtenu par le RN sera l'observation majeure pour ces élections des députés 2024 au niveau local, comme au niveau national. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des suffrages au scrutin législatif fin juin, soit quinze points de plus qu'aux dernières législatives, la dynamique locale apparaît encore plus forte. Le parti a en effet déjà engrangé 17 points sur place entre 2022 et 2024. Il n'est donc pas exclu, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que peuvent enseigner les résultats des législatives 2022 pour Saint-Nizier-sous-Charlieu ? Le résultat de l'expérience de 2022 est aussi un enseignement à décortiquer au moment de ce second tour du 7 juillet. A l'époque dans la commune de Saint-Nizier-sous-Charlieu, lors des législatives, le score était de 28,37% pour Nathalie Sarles (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Saint-Nizier-sous-Charlieu étant déjà partie intégrante de la 5ème circonscription de la Loire. Au second tour cette fois, la victoire locale reviendra au ticket Les Républicains avec 55,49% contre 44,51% pour les perdants. Mais c'est Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) qui prenait l'avantage cette fois, avec 55,49%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,51%.

20:05 - Les chiffres avant le second tour des législatives 2024 à Saint-Nizier-sous-Charlieu Grâce à 43,59% des suffrages, Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) a pris la tête à Saint-Nizier-sous-Charlieu, le 30 juin lors du premier tour de la législative. Sandrine Granger (Rassemblement National) et Ismaël Stevenson (Front populaire) suivaient avec respectivement 36,39% et 17,73% des votants à l'échelle municipale. C'est aussi Antoine Vermorel-Marques qui arrivait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 41,99%, devant Sandrine Granger avec 36,09% et Ismaël Stevenson avec 18,35%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Saint-Nizier-sous-Charlieu ? Au cours des dernières années, les 1 739 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. À Saint-Nizier-sous-Charlieu, le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 était de 75,29%, plus important que celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen de début juin, 1 291 personnes habilitées à voter à Saint-Nizier-sous-Charlieu avaient effectivement pris part au scrutin (soit 57,63%), à comparer avec une participation de 55,44% pour le scrutin européen de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle s'élevait à 19,81% le midi et 45,26% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - L'abstention va-t-elle monter au 2e tour des législatives à Saint-Nizier-sous-Charlieu ? L'un des critères importants du scrutin législatif 2024 est immanquablement le niveau d'abstention. Dimanche dernier, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Nizier-sous-Charlieu était de 24,71%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,05% au premier tour et 56,81% au deuxième tour. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 17,03% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 21,06% au second tour. Les études révèlent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives à Saint-Nizier-sous-Charlieu ?

17:29 - Les enjeux locaux de Saint-Nizier-sous-Charlieu : tour d'horizon démographique La démographie et le profil socio-économique de Saint-Nizier-sous-Charlieu déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Dans la ville, 17,88% des résidents sont des enfants, et 30,15% de 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (12,21%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 673 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,78%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,61%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Nizier-sous-Charlieu mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,47% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.