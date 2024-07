Résultat des législatives 2024 à Pouilly-les-Nonains (42155) – 2e tour [PUBLIE]

La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier avance sans garantie dans cet épilogue. Dimanche dernier, ce sont plus de 28% des votes qu'a glanés le bloc à l'échelle nationale, contre moins de 26% pour la Nupes en 2022. Ce premier pointage semble important. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Pouilly-les-Nonains, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 13,52% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

D'après les projections des instituts dévoilées d'après les résultats du premier tour, l'alliance du RN et des ciottistes serait susceptible de décrocher pas loin de 250 sièges à l'issue des élections législatives. Le Nouveau Front populaire pourrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron garderaient une centaine de députés. Il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) a collecté 47,63% des suffrages à Pouilly-les-Nonains le 30 juin 2024, pour le 1er tour de la législative. Sandrine Granger (Rassemblement National) et Ismaël Stevenson (Nouveau Front populaire) suivaient en obtenant respectivement 36,52% et 13,52% des votants. C'est aussi Antoine Vermorel-Marques qui achevait ce premier tour en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 41,99%, devant Sandrine Granger avec 36,09% et Ismaël Stevenson avec 18,35%.

À Pouilly-les-Nonains, l'un des facteurs forts de ces législatives est immanquablement le niveau d'abstention. L'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 à Pouilly-les-Nonains a atteint 19,84%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 44,5% au premier tour. Au second tour, 50,43% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à Pouilly-les-Nonains ? En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, 14,87% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 16,62% au deuxième tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité pourraient ramener les habitants de Pouilly-les-Nonains (42155) dans les isoloirs.

17:29 - Pouilly-les-Nonains : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Comment la population de Pouilly-les-Nonains peut-elle influencer le résultat des législatives ? Dans la ville, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 27,48% de plus de 60 ans. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 37 634 € par an montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 833 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,81%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,7%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Pouilly-les-Nonains mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,99% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.