Résultat de la législative à Pézilla-la-Rivière : 2e tour en direct

18:14 - La nuance Mélenchon était arrivée sur la 3e marche à Pézilla-la-Rivière dimanche dernier Le nombre de votants de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera un des paramètres de ces élections législatives 2022 à l'échelle nationale. Son candidat avait atteint 20,14% des suffrages à Pézilla-la-Rivière le dimanche 12 juin. Mais ce score est tout de même à comparer avec les suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de la présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 16,23%, 2,16%, 2,97% et 1,89% en avril. La Nupes pouvait donc potentiellement obtenir 23,25% à Pézilla-la-Rivière pour ces élections légilsatives.

15:30 - La candidature Rassemblement National plébiscitée à Pézilla-la-Rivière La candidature Rassemblement National a réuni 35,41% des voix dimanche 12 juin à l'occasion du 1er tour des élections législatives. En 2e place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 25,1% des votes. Enfin, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 20,14% des voix. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

13:30 - À Pézilla-la-Rivière, le chiffre phare de ces législatives demeure l'abstention Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur au second tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 heures. L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Il y a cinq ans, au moment des législatives, 60,16% des personnes en capacité de voter à Pézilla-la-Rivière avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 54,38% pour le dernier round.