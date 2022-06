Résultat de la législative à Pleugueneuc : en direct

17:13 - À Pleugueneuc, la grande inconnue de ces législatives 2022 reste l'abstention

À Pleugueneuc, le taux d'abstention sera à n'en pas douter l'un des critères décisifs des législatives 2022. La hausse des prix des carburants qui pèse sur les finances des familles, combinée avec les craintes provoquées par le conflit entre la Russie et l'Ukraine seraient par exemple en mesure d'avoir un impact sur les décisions que prendront les habitants de Pleugueneuc (35720). Il y a 2 mois, pour le second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 19,19% dans la ville. Le taux d'abstention était de 17,88% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.