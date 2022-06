Résultat des législatives à Pleumeleuc - Election 2022 (35137) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Pleumeleuc

Le résultat des élections législatives 2022 à Pleumeleuc est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Ille-et-Vilaine

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Pleumeleuc. Christophe Martins a recueilli 41% des voix. Il précède Claudia Rouaux (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Astrid Prunier (Rassemblement National) qui ramassent respectivement 32% et 13% des suffrages. Reste à déterminer si les habitants des 57 autres communes faisant partie de cette circonscription électorale voteront comme ceux de Pleumeleuc. Le taux de participation atteint 51% des habitants inscrits sur les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de la 3ème circonscription d'Ille-et-Vilaine.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Pleumeleuc Claudia Rouaux Nouvelle union populaire écologique et sociale 35,72% 32,39% Christophe Martins Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,53% 41,46% Astrid Prunier Rassemblement National 14,86% 13,41% Mélina Parmentier Les Républicains 8,53% 4,57% David Merliere Reconquête ! 2,87% 2,74% Céline Bretel Ecologistes 1,58% 1,22% Mathieu Guihard Régionaliste 1,26% 1,30% Jean-Louis Amisse Divers extrême gauche 1,25% 1,37% Matthieu Ploquin Divers gauche 1,23% 1,52% Karim Farah Divers 0,17% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Pleumeleuc Taux de participation 52,45% 51,13% Taux d'abstention 47,55% 48,87% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59% 2,29% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64% 0,81% Nombre de votants 48 166 1 354

Législatives 2022 à Pleumeleuc : les enjeux

Comme partout dans le pays, les électeurs de Pleumeleuc (Ille-et-Vilaine) seront incités à participer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Lors de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 38% des suffrages au premier tour à Pleumeleuc. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19% et 17% des voix. Le choix des habitants de Pleumeleuc était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (71% des votes), abandonnant ainsi à Marine Le Pen 29% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président français pourra-t-il faire confiance à cette ville pour remporter la majorité à l'Assemblée ?