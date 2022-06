Résultat de la législative à Plobannalec-Lesconil : en direct

12/06/22 11:12

Pendant l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 30,9% des votes au premier tour à Plobannalec-Lesconil, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien président du "Parti de gauche" et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avaient obtenu 22,7% et 16,2% des votes. Le choix des électeurs de Plobannalec-Lesconil était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (70,5% des votes), laissant donc 29,5% des suffrages à Marine Le Pen. Les votants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les 3 606 habitants de Plobannalec-Lesconil ( Finistère ) seront amenés à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quel prétendant iront-ils ?