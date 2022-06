Résultat de la législative à Ploemeur : en direct

En direct

17:10 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Ploemeur ? Avec 37,32% des votes exprimés, au 1er tour à Ploemeur, Emmanuel Macron avait gagné la première position lors de la dernière présidentielle. Marine Le Pen terminait deuxième à 17,47%, devant Jean-Luc Mélenchon à 16,67% et Yannick Jadot à 6,95%. Néanmoins, à l'échelle nationale, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait à 21,95%. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront sans doute modifier ce tableau lors des législatives à Ploemeur au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 petit point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national très proche, à près de 20%.

14:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats aux législatives à Ploemeur La participation sera immanquablement l'une des clés des élections législatives 2022 à Ploemeur. Le conflit militaire ukrainien et ses retombées sur les tarifs des matières premières sont notamment susceptibles de relativiser l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Ploemeur. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 77,11% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 77,15% au premier tour, soit 12 436 personnes. En comparaison, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Ploemeur à l'occasion des élections législatives ? Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des élections précédentes. Au moment des élections législatives de 2017, le taux d'abstention s'était élevé à 54,61% au premier tour au niveau de Ploemeur, à comparer avec une abstention de 45,47% au tour deux. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.