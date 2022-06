Résultat de la législative à Plogonnec : en direct

12/06/22 11:26

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Plogonnec sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:25 - Quelques paramètres clés pour les législatives 2022 à Plogonnec Pour ces nouvelles élections à Plogonnec, les 3 bureaux de vote (de Mairie - Salle du Conseil à Foyer Communal Salle du Nevet) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, avant le début des dépouillements. Ce sont 12 candidats qui se présentent dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à Plogonnec

Les élections législatives 2022 auront lieu à Plogonnec comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription du Finistère

Tête de liste Liste Liliana Tanguy Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jacques Tanguy Divers Yolande Bouin Nouvelle union populaire écologique et sociale Alain Perez Divers Eric Le Guen Les Républicains Aela Malet Régionaliste Patrik Criquet Divers Yann Leriche Reconquête ! Franck Nicolas Rassemblement National Abbas Djobo Ecologistes Régis Debliqui Divers extrême gauche Maxime Touzé Régionaliste

Législatives 2022 à Plogonnec : les enjeux

Pendant la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 32% des votes au premier tour à Plogonnec. Celui qui a signé un second bail de location à l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 20% et 18% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Plogonnec grâce à 67% des voix, laissant ainsi 33% des voix à Marine Le Pen. Le président nouvellement réélu sera-t-il en mesure de remporter la majorité de l'Assemblée nationale au vu des voix qu'il a obtenues dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales résidant à Plogonnec (29) seront amenés à participer à l'élection de leur député comme partout en France. Quel candidat favoriseront-ils ?