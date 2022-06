Résultat de la législative à Plonéour-Lanvern : en direct

17:18 - Les enquêtes d'opinion, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Plonéour-Lanvern ?

Au premier tour de la dernière élection présidentielle, à Plonéour-Lanvern, Emmanuel Macron finissait à la tête du vote avec 31,17% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,29%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen, troisième à 18,67% et Yannick Jadot à 6,0%. Par contre en France, Emmanuel Macron concluait cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des ultimes semaines modifieront probablement la donne et donc le résultat des législatives dans la cité. Pour rappel la majorité et la Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à arriver à 1 minuscule point juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%.