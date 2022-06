Résultat de la législative à Plozévet : 2e tour en direct

La Nupes pouvait espérer un total théorique de 35,96% à Plozévet avant les élections législatives. C'est en effet l'addition des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans les 3 bureaux de vote de Plozévet, les voix qui se sont finalement accumulées sur le bloc des Insoumis et des alliés de gauche lors des législatives étaient pourtant de 32,3% la semaine passée. La Nupes avait ainsi terminé première.

15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale peut-elle gagner à Plozévet ?

Au soir du 1er round de la législative, le 12 juin dernier, les électeurs de Plozévet ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a enregistré 32,3% des bulletins de vote. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National la suivent grâce à respectivement 30,3% et 12,84% des voix. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.