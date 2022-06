Résultat de la législative à Plozévet : en direct

Dans les 3 bureaux de vote de Plozévet, les voix de Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat LFI avait atteint 23,94% des suffrages il y a deux mois. Les transferts des votes socialistes et écologistes sont aussi à considérer ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,79% et 2,62% au 1er tour de la présidentielle. Soit une réserve de voix de 8,41% à gauche (score de Mélenchon exclu).

16:30 - Que montrent les sondages des législatives 2022 pour Plozévet ?

L'alliance LREM-Ensemble est tombé à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans le sondage Elabe). Le RN, lui, est venu coller les 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines se répercuteront sans doute à Plozévet au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Lors du dernier scrutin, à Plozévet, Emmanuel Macron accostait en pôle position au premier round de la présidentielle avec 29,82% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,94%. On trouvait plus loin Marine Le Pen avec 18,74% et Yannick Jadot à 5,79%. Un verdict à interpréter selon ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron à la meilleure place à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.