Résultat de la législative à Pocé-sur-Cisse : 2e tour en direct

En direct

19:04 - La 2e position à Pocé-sur-Cisse pour le bloc des Insoumis Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Pocé-sur-Cisse, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés avait atteint un haut niveau avant cette seconde étape des élections législatives. Son postulant a donc son importance ce dimanche. Ce score est toutefois à évaluer au regard des voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 19,06%, 5,03%, 1,05% et 2,72% le 10 avril. Ce qui aboutissait à un total qui aurait dû s'approcher de 27,86% pour la coalition de gauche.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée à Pocé-sur-Cisse Avec 31,3% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Pocé-sur-Cisse à l'occasion du premier tour des législatives dimanche 12 juin 2022. Elle est ressortie devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui obtiennent respectivement 26,81% et 24,56% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges.

13:30 - À Pocé-sur-Cisse, l'enjeu majeur de ces législatives 2022 demeure la participation Les habitants des petites communes votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour le deuxième tour des élections législatives ? Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 75,41% au sein de la ville, à comparer avec une participation de 76,51% au premier tour, c'est-à-dire 977 personnes. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? La semaine dernière, 50,2% des personnes habilitées à participer à une élection à Pocé-sur-Cisse avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote.