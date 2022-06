Résultat de la législative à Pointe-à-Pitre : en direct

12/06/22 10:55

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs habitant à Pointe-à-Pitre (971) seront amenés à contribuer aux élections législatives comme partout en France. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette commune plébiscitera-elle un membre de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ? Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 58% des votes au premier tour à Pointe-à-Pitre, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'ex-députée européenne et le président de la République avaient obtenu 16% et 14% des suffrages. Le résultat national avait cependant commandé aux administrés de Pointe-à-Pitre de jeter leur dévolu sur un nouveau champion pour le second tour. Marine Le Pen avait remporté le second tour en empochant 68% des voix. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 32% des votes.