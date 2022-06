Résultat de la législative à Pont-Aven : en direct

En direct

19:25 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Pont-Aven ? Dans les 3 bureaux de vote de Pont-Aven, les voix de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les élections législatives. L'Insoumis avait atteint 20,71% des suffrages il y a deux mois. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,81% et 1,58% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un total probable de 27,1% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Pont-Aven ? Lors de la dernière échéance, à Pont-Aven, Emmanuel Macron finissait en pôle position de la présidentielle avec 31,58% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,71%, puis Marine Le Pen avec 20,43% et Valérie Pécresse, quatrième à 7,13%. Les mouvements nationaux des dernières heures viendront certainement infléchir ce décor lors des législatives à Pont-Aven dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national troisième, non loin des 20%.

14:30 - Quelle influence aura l'abstention sur les résultats des élections législatives à Pont-Aven ? À Pont-Aven, le niveau de participation sera sans nul doute l'un des critères décisifs du scrutin législatif 2022. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 76,43% des électeurs de la commune, à comparer avec une participation de 76,97% au premier tour, ce qui représentait 1 818 personnes. La guerre entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses retombées en matière économique et énergétique pourraient potentiellement impacter les choix que feront les habitants de Pont-Aven (29930).

11:30 - Au moment des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Pont-Aven ? Plus de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des élections précédentes. Lors des élections législatives de 2017, 58,0% des personnes habilitées à voter à Pont-Aven avaient pris part à l'élection au premier tour, à comparer avec une participation de 48,97% pour le deuxième tour.