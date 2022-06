Résultat de la législative à Pont-Péan : 2e tour en direct

19/06/22 18:08

Les résultats finaux des élections législatives 2022 à Pont-Péan vont normalement être divulgués assez rapidement après la fermeture des 4 bureaux de vote ce dimanche 19 juin 2022, la ville ne représentant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on saura rapidement qui des candidats qualifiés l'emporte pour aller à l'Assemblée ces 5 prochaines années.

Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives françaises s'élevait à 57,36% au deuxième tour, c'était bien plus qu'au premier tour. L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. Il y a 5 ans, au moment des législatives, parmi les 3256 inscrits sur les listes électorales à Pont-Péan, 55,34% avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 41,62% au second round.

Pour le premier round des législatives, dimanche 12 juin, les électeurs de Pont-Péan ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à qui ils ont accordé 36,39% des voix. En seconde position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 31,92% des voix. La candidature Rassemblement National obtient 13,03% des votes. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 députés.

Quel sera la conclusion des législatives à Pont-Péan ( Ille-et-Vilaine ) à la mi-juin ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. Le président fraîchement réélu sera-t-il à même d'obtenir une majorité des députés de l'Assemblée nationale au regard des votes qu'il a obtenus dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 35% des votes au premier tour à Pont-Péan, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien président du "Parti de gauche" et la présidente du RN avaient obtenu 24% et 16% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Pont-Péan avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 74% des suffrages, laissant donc à Marine Le Pen 26% des votes.