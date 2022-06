En direct

19:27 - Que peut espérer les Insoumis et leurs alliés pour ces législatives à Pont-Péan ? Dans les 4 bureaux de vote de Pont-Péan, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le député de Marseille avait cumulé 23,64% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 7,7% et 2,67% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel de voix de 34,01% à Pont-Péan pour ces élections légilsatives.

16:30 - À Pont-Péan, des sondages tout aussi pertinents ? Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un minuscule point avant la trêve, devant un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%. Ces indicateurs des dernières semaines s'appliqueront probablement sur le résultat des législatives à Pont-Péan ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Lors de la dernière élection, à Pont-Péan, Emmanuel Macron remportait la tête du vote avec 34,54% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,64%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen à 15,93% et Yannick Jadot à 7,7%.

14:30 - La grande inconnue de ces élections législatives 2022 à Pont-Péan reste la participation Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Pont-Péan, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La hausse des prix de l'essence qui alourdit les finances des ménages cumulée avec les incertitudes engendrées par la situation géopolitique actuelle, sont en mesure de faire baisser la participation à Pont-Péan. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 3 385 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 22,88% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 19,47% au premier tour. En proportion, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Au moment des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Pont-Péan ? Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. En 2017, durant les élections législatives, 58,38% des personnes aptes à voter à Pont-Péan avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 44,66% pour le deuxième tour.