Résultat de la législative à Pont-Scorff : 2e tour en direct

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Pont-Scorff, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce deuxième volet des élections législatives. Son postulant a donc son importance ce dimanche 19 juin. Mais ce score est néanmoins à comparer avec les suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 17,65%, 6,89%, 1,85% et 2,1% il y a deux mois. Ce qui aboutissait à un total en théorie de 28,49% pour la coalition LFI-PS-EELV-PC.

15:30 - Vers une victoire pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Pont-Scorff ?

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés. Il faudra bien entendu prendre en compte les particularismes locaux, comme par exemple à Pont-Scorff. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a enregistré 33,01% des voix pour le 1er tour des élections législatives dimanche 12 juin. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National la suivent grâce à dans l'ordre 27,1% et 22,74% des voix.