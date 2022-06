En direct

19:27 - Pour la Nupes, les 17,65% de Jean-Luc Mélenchon à Pont-Scorff font saliver Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera une clé du résultat de ces législatives, à Pont-Scorff comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 17,65% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 6,89% et 1,85% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit un point de départ de 26,39% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Pont-Scorff.

16:30 - Les sondages, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Pont-Scorff ? Les dynamiques nationales des dernières heures auront probablement un écho sur les législatives à Pont-Scorff ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un petit point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage, avec un Rassemblement national très proche, non loin des 20%. Lors de la dernière présidentielle, à Pont-Scorff, Emmanuel Macron terminait en première position avec 28,81% des voix, devant Marine Le Pen à 26,31%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, en troisième position avec 17,65% et Yannick Jadot à 6,89%. En revanche au niveau national, Emmanuel Macron prenait le leadership de cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - Le chiffre clé de ces législatives 2022 à Pont-Scorff demeure l'abstention À Pont-Scorff, l'une des grandes inconnues de ces législatives 2022 sera immanquablement la participation. Les incertitudes liées à une résurgence du covid seraient par exemple capables de modifier la stratégie de vote des citoyens de Pont-Scorff (56620). En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 3 154 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 19,92% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 19,31% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À Pont-Scorff, la participation va-t-elle encore baisser à l'occasion des législatives ? Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. En 2017, lors des législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 57,11% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Pont-Scorff. L'abstention était de 46,64% au second round. Les législatives mobilisant souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012.