Résultat des législatives à Port-Louis - Election 2022 (56290) [PUBLIE]

12/06/22 21:21

Résultat des législatives 2022 à Port-Louis

Le résultat des élections législatives 2022 à Port-Louis est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Morbihan

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Morbihan

Le résultat de la législative à Port-Louis a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de bulletins de votes de la part des 2389 citoyens de Port-Louis inscrits dans la 2ème circonscription du Morbihan. Jimmy Pahun a raflé 36% des votes. Il est suivi par Karol Kirchner (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Joseph Martin (Rassemblement National) qui récupèrent respectivement 30% et 13% des voix. Le taux d'abstention représente 42% des habitants autorisés à se rendre aux urnes au sein de la commune pour cette circonscription législative (soit 1 380 votants). Ces données ne représentent cependant pas la totalité des votes au niveau de la circonscription, 38 autres communes contribuant également au résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Morbihan.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Port-Louis Jimmy Pahun Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,94% 36,42% Karol Kirchner Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,87% 29,53% Joseph Martin Rassemblement National 15,35% 13,43% Franck Jean Marie Vallein Divers droite 6,67% 2,89% Sophie Lemoulinier Les Républicains 5,10% 3,71% Pierre-Léon Luneau Divers centre 4,56% 3,12% Florence Kappeler Reconquête ! 4,05% 5,34% Jean-Christophe Cordaillat-Dallara Régionaliste 1,79% 1,56% Alexandre Vellutini Droite souverainiste 1,53% 1,11% Corinne Brière Ecologistes 1,22% 0,89% Alain Malardé Régionaliste 0,96% 1,48% Yves Cheère Divers extrême gauche 0,95% 0,52% Rachel Le Bihan Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Port-Louis Taux de participation 53,56% 57,76% Taux d'abstention 46,44% 42,24% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46% 1,59% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58% 0,72% Nombre de votants 60 208 1 380

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Port-Louis sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:45 - Quel résultat aux législatives de Port-Louis pour le bloc LFI-PS-EELV ? Dans les 3 bureaux de vote de Port-Louis, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les législatives. Le député de Marseille avait obtenu 23,11% des suffrages le 10 avril dernier. Les conversions des votes socialistes et écologistes ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 6,82% et 2,16% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 8,98% du côté des électeurs de gauche, score de Mélenchon exclu. 16:30 - À Port-Louis, des sondages aussi parlants qu'en France ? Au premier tour de la dernière élection à la présidence de la République, à Port-Louis, Emmanuel Macron accostait en première position avec 29,38% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,11%. Suivaient Marine Le Pen, troisième avec 17,86% et Éric Zemmour à 7,09%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines infléchiront certainement ce paysage lors des législatives à Port-Louis au 1er tour, même s'il est impossible de faire abstraction des particularités locales. Il faut se rappeler que la Nupes est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve. Au même moment, le Rassemblement national a dépassé les 19%. 14:30 - La participation sera étudiée autant que les résultats des législatives 2022 à Port-Louis Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Port-Louis, qu'en sera-t-il de la participation ? La peur d'un retour du covid-19 serait de nature à éloigner les citoyens de Port-Louis (56290) des urnes. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 23,44% des électeurs de la commune, contre un taux d'abstention de 20,92% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - À Port-Louis, l'abstention va-t-elle encore monter lors des législatives ? Comment ont voté habituellement les citoyens de cette commune lors des précédentes élections ? Pendant les législatives de 2017, le taux d'abstention s'était élevé à 50,26% au premier tour des votants de Port-Louis, contre une abstention de 42,51% pour le second tour. Avec une abstention qui continue de grimper lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour rappel, au niveau national en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives à Port-Louis Au cas où vous avez du mal à vous faire un avis sur les 13 impétrants au 1er tour dans la circonscription de Port-Louis, prenez le temps de consulter les programmes. Les 3 bureaux de vote ne fermeront qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Législatives 2022 à Port-Louis : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Port-Louis (56290) ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022. Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 29,38% des votes au premier tour à Port-Louis, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien 3e homme lors de la dernière présidentielle et l'ex-parlementaire européenne avaient obtenu 23,11% et 17,86% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Port-Louis gratifié de 67,23% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 32,77% des suffrages. Les votants de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ?