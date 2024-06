Résultat des législatives à Pouilly-les-Nonains : l'élection 2024 en direct

12:09 - C'est l'heure de voter à Pouilly-les-Nonains : les législatives débutent

À Pouilly-les-Nonains, l'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 44,5% au premier tour et seulement 50,43% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Pouilly-les-Nonains ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 14,87% des électeurs habilités dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 16,62% au second tour.