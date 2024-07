Résultat des législatives 2024 à Perreux (42120) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Perreux, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? Le Front populaire qui s'avance en 2024 a accumulé les votants du premier tour des législatives, avec 28,06% au niveau de la France, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour dans les urnes. Au cours du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 12,53% des suffrages à Perreux. Une somme à comparer néanmoins avec les 15,81% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - 23 points arrachés en 2 ans par le Rassemblement national à Perreux La montée du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Ce sont déjà 23 points qui ont ainsi été grappillés par le RN dans la localité entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Perreux Le verdict du scrutin législatif de 2022 peut aussi sembler un enseignement à décortiquer au moment de ce second tour du 7 juillet. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, Antoine Vermorel-Marques l'emportait également au premier tour dans la commune de Perreux, grattant 27,80% des votes sur place. Sur la commune de Perreux, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera désignée au moment du second tour, avec 63,36% contre 36,64% pour l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle).

20:05 - Les données avant le second tour des législatives 2024 à Perreux Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) a recueilli 42,07% des voix à Perreux dimanche 30 juin dernier, au soir du premier round de l'élection législative. Un premier pointage qui lui a permis de passer devant Sandrine Granger (Rassemblement National) et Ismaël Stevenson (Union de la gauche) avec 41,89% et 12,53% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Antoine Vermorel-Marques rassemblant cette fois 41,99%, devant Sandrine Granger avec 36,09% et Ismaël Stevenson avec 18,35%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Perreux ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette ville lors des précédents scrutins électoraux ? Comme stipulé dans le précédent message, le pourcentage d'abstention au premier round des législatives à Perreux a atteint 27,73%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, parmi les 1 637 inscrits sur les listes électorales à Perreux, 47,83% étaient en effet restés chez eux. Le taux d'abstention était de 48,28% il y a 5 ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle représentait 25,90% à midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à Perreux lors de la deuxième manche des législatives ? L'une des clés de ces législatives est sans aucun doute l'étendue de l'abstention. Le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 à Perreux était de 72,27%. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 48,79% au premier tour. Au second tour, 43,55% des électeurs ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, 78,06% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au scrutin, contre une participation de 80,31% au premier tour, ce qui représentait 1 281 personnes. Les populations des communes de grandes tailles votent généralement moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Perreux ?

17:29 - Perreux : enjeux locaux et perspectives électorales La démographie et le contexte socio-économique de Perreux contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec 41,18% de population active et une densité de population de 51 hab/km², ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 7,97% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les politiques sur le travail. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (12,15%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 783 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (5,39%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (8,12%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Perreux mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 27,07% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.