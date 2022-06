19:41 - Quel résultat aux législatives de Pouilly-les-Nonains pour la coalition de gauche ?

Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 13,48% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Pouilly-les-Nonains le dimanche 10 avril dernier. Les conversions des votes socialistes et écologistes sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,9% et 1,62% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 5,52% à gauche, en plus des suffrages de Mélenchon.