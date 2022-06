Résultat de la législative à Prades : en direct

12/06/22 11:01

Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 27,12% des votes au premier tour à Prades. L'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 25,17% et 21,09% des votes. Après l'éviction de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, ressortie en tête du second tour en réunissant 51,33% des voix face à Emmanuel Macron (48,67%). La nouvelle coalition de partis politiques de gauche obtiendra-t-elle la majorité des votes des citoyens de cette commune à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de Prades (66500) reprendront le chemin de leur bureau de vote en 2022 : ils devront participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel candidat préféreront-ils ?