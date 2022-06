Résultat de la législative à Pradines : en direct

12/06/22 11:24

Les résultats des élections législatives 2022 à Pradines seront révélés pas longtemps après la fermeture des 5 bureaux de vote, la cité n'affichant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on découvrira assez vite qui des 10 candidats se qualifie au deuxième tour.

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs vivant à Pradines ( Lot ) seront incités à participer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Quel prétendant désigneront-ils ? Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président fraîchement réélu pourra-t-il se fier à cette ville pour acquérir la majorité des députés de l'hémicycle ? A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 27,5% des votes au premier tour à Pradines, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien président du "Parti de gauche" et la candidate d'extrême-droite avaient obtenu 23,4% et 18,6% des votes. Le choix des votants de Pradines était resté identique au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (64,6% des voix). Marine Le Pen avait récupéré 35,4% des suffrages.