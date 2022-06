Résultat de la législative à Prémilhat : en direct

12/06/22 11:04

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Prémilhat sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:03 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Prémilhat ? Bonjour et bienvenue dans ce live où nous allons suivre ce 1er round des législatives à Prémilhat, jusqu'à ce que le résultat soit connu. On trouve 13 candidats dans la circonscription de la cité (un chiffre au-dessus de la moyenne) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix ce dimanche de 1er tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Prémilhat

Les élections législatives 2022 auront lieu à Prémilhat comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Allier

Tête de liste Liste Samir Triki Divers centre Jean-Jacques Kegelart Les Républicains Christophe Affraix Droite souverainiste Axelle de Nicolay Reconquête ! Jean-Marie Guillaumin Ecologistes Bernard Lebel Divers extrême gauche Philippe Chatel Régionaliste Marie-Claude Léguillon Parti radical de gauche Jorys Bovet Rassemblement National Luc Thomas Régionaliste Laurence Vanceunebrock Ensemble ! (Majorité présidentielle) Bernard Pozzoli Divers gauche Louise Heritier Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Prémilhat : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les électeurs de Prémilhat (Allier) seront invités à contribuer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Les électeurs de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Pendant la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 29% des suffrages au premier tour à Prémilhat. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26% et 19% des suffrages. Le choix des administrés de Prémilhat était resté identique au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (58% des voix), cédant donc à Marine Le Pen 42% des voix.