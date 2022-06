Résultat de la législative à Privas : 2e tour en direct

19/06/22 19:23

Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous allons tenter de vivre ce 2e round des législatives à Privas, jusqu'à ce que les résultats soient connus. Se trouvent en lice les postulants qualifiés il y a sept jours et les électeurs ont de nouveau jusqu'à 18 heures pour se prononcer ce dimanche de 2e tour dans les 7 bureaux de vote de la commune.

Avec 41,41% des votes, la candidature Divers gauche s'est imposée à Privas pour le 1er tour de la législative le 12 juin dernier. La candidature Divers droite obtient 24,92% des suffrages. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 13,01% des voix. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains garderaient entre 40 et 65 sièges.

Un total de 37,37% des voix pouvait être estimé pour la coalition de gauche avant ces législatives à Privas. L'équivalent du cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. La Nupes étant absente des débats (selon la classification du ministère) dans la circonscription, cette donnée a immanquablement alimenté la nuance de gauche lors du premier tour des législatives il y a une semaine et devrait encore déterminer le second tour aujourd'hui.

Pendant l'élection présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 26,02% des voix au premier tour à Privas. Celui qui fut le troisième homme de la dernière élection avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 24,38% et 19,01% des suffrages. Après l'élimination de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en réunissant 60,36% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 39,64% des voix. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette commune plébiscitera-elle un représentant de la coalition de partis politiques de gauche aux prochaines élections ? Les citoyens de Privas (07) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022. Ils devront contribuer aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.