Résultat des législatives 2024 à Beauchastel (07800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - La nouvelle coalition de gauche pourrait se situer entre 26% et 36,35% à Beauchastel à l'issue de ces législatives L'autre source de doute qui entoure ces élections sera celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Front populaire dès le premier tour. Le bloc a glané plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce premier pointage apparaît comme important. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Beauchastel, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 36,35% des votes dans la commune. Un score qui a vivement progressé de 36 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - À Beauchastel, le RN prêt pour une surprise Le nombre de votes en faveur de la formation menée par Jordan Bardella au second tour sera l'enseignement majeur pour ces législatives 2024 localement. La progression du RN est déjà solide à Beauchastel entre le score du parti en 2022 (29,67%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (42,59%), de l'ordre de 13 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre de sièges offrant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, bien plus que les 89 de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver vainqueur localement ce 7 juillet, si la dynamique se poursuivait sur le même rythme que pour les élections européennes, moyennant un report de voix favorable.

20:29 - Les chiffres des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Beauchastel ? Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera ainsi scruté selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. Contrairement à l'expérience de 2022, le parti lepéniste a cette fois des chances de prendre la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Lors des dernières législatives à Beauchastel, le RN arrivait en revanche à la deuxième place sur le podium, 29,67% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 37,05% pour Hervé Saulignac (Divers gauche) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Divers gauche (62,15%). Hervé Saulignac s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Céline Porquet (Rassemblement National) déjà devant avec 42,59% à Beauchastel aux législatives D'après les enquêtes publiées depuis le premier tour, l'alliance du RN et des ciottistes serait susceptible de gagner pas loin de 250 sièges à l'issue des élections législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF pourrait remporter près de 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron pourraient préserver entre 95 et 125 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des spécificités locales. Céline Porquet (Rassemblement National) a enregistré 42,59% des suffrages à Beauchastel dimanche 30 juin 2024, lors du premier tour de la législative. Hervé Saulignac (Nouveau Front populaire) et Séverine Gineys (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient en obtenant respectivement 36,35% et 11,06% des votants à l'échelle municipale. Même première place concernant le vote de la circonscription, Céline Porquet glanant cette fois 39,95%, devant Hervé Saulignac avec 38,24% et Séverine Gineys avec 12,22%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Beauchastel ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette commune lors des rendez-vous électoraux précédents ? À Beauchastel, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 a atteint 32,02%, inférieur de 11 points à celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 43,38% des personnes en âge de voter à Beauchastel avaient effectivement boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 49,76% pour les élections européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 26% à 12 heures et 59% à 17 heures pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - 67,98% de participation lors de la 1ère étape des élections législatives 2024 à Beauchastel À Beauchastel, l'une des clés du scrutin législatif 2024 est sans nul doute l'abstention. Dans la ville, dimanche, 32,02% des électeurs ne sont pas allés voter au premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,93% au premier tour. Au second tour, 54,62% des électeurs ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, au second tour de la présidentielle, sur les 1 293 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 25,83% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 23,05% au premier tour.

17:29 - Beauchastel : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Beauchastel, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des législatives. La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 17,88% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 10,22% sont des personnes âgées. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (16,39%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 624 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (21,87%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,82%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Beauchastel mettent en relief une diversité de qualifications, avec 39,44% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.