Résultat de la législative à Privas : en direct

17:12 - Les sondages d'intentions de vote, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Privas ?

À Privas, Jean-Luc Mélenchon finissait à la meilleure place de la dernière élection avec 26,02% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,38%, puis, avec 19,01%, Marine Le Pen et enfin, à 6,15%, Éric Zemmour. Les indicateurs nationaux des dernières heures modifieront certainement ce tableau et donc le résultat des législatives dans la commune ce dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête, devant un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%.