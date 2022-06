Résultat de la législative à Puiseux-en-France : 2e tour en direct

18:10 - Un gagnant ce soir pour la coalition de gauche ?

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Puiseux-en-France, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés avait atteint un haut niveau avant ce deuxième volet des élections législatives 2022. Son postulant a donc une certaine envergure ce 19 juin. Mais ce score est cependant à évaluer au regard des suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 27,09%, 2,61%, 1% et 2,5% le 10 avril. Ce sont donc 33,2% de votants en réalité que pouvait viser la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Puiseux-en-France.