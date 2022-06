Résultat des législatives à Puiseux-en-France - Election 2022 (95380) [PUBLIE]

13/06/22 01:40

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Puiseux-en-France. Les 2542 électeurs de Puiseux-en-France votant dans la 9ème circonscription du Val-d'Oise ont désigné la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale lors du premier round des élections législatives 2022. Arnaud Le Gall a obtenu 27% des votes. Il est suivi par Zivka Park (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jean-Baptiste Marly (Rassemblement National) qui récupèrent dans l'ordre 24% et 24% des voix. Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale peut toujours basculer si les électeurs des 26 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Puiseux-en-France. Le taux d'abstention atteint 59% des habitants habilités à voter dans la commune pour la 9ème circonscription du Val-d'Oise.

La participation sera à n'en pas douter l'une des clés de ces législatives à Puiseux-en-France. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 67,99% des personnes aptes à participer à une élection dans la localité avaient pris part au scrutin, contre une participation de 73,03% au premier tour, ce qui représentait 1 847 personnes. La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les préoccupations liées au conflit armé entre l'Ukraine et la Russie sont capables de détourner les habitants de Puiseux-en-France (95380) des urnes.

À Puiseux-en-France, Jean-Luc Mélenchon finissait en tête de la dernière présidentielle avec 27,09% des voix au 1er round, devant Emmanuel Macron à 25,97%. Arrivaient ensuite, avec 23,03%, Marine Le Pen et enfin, à 7,45%, Éric Zemmour. Les mouvements nationaux des dernières semaines changeront certainement ce tableau lors des législatives dans la ville, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer à un trait de la Nupes dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si l'élection ne s'était basée que sur les chiffres de Puiseux-en-France. Les transferts des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,61% et 1% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un potentiel de 30,7% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 27% des votes au premier tour à Puiseux-en-France, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui était candidat à un nouveau mandat et la candidate d'extrême droite avaient obtenu 26% et 23% des votes. Les résultats nationaux avaient néanmoins obligé les habitants de Puiseux-en-France à se trouver un nouveau porte-drapeau pour le second tour. Emmanuel Macron avait remporté le second tour en décrochant 56% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 44% des votes. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette ville votera-t-elle pour un candidat de la coalition de partis de gauche aux législatives ? Quel prétendant à l'Assemblée nationale les électeurs votant à Puiseux-en-France installeront-ils en tête des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?