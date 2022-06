Résultat de la législative à Pujols : en direct

12/06/22 11:20

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pujols sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:20 - Les habitants de Pujols ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne 13 candidats ont postulé dans la seule circonscription de Pujols ce 12 juin 2022, pour le 1er tour des législatives 2022. Un nombre de candidats supérieur à celui des autres circonscriptions. Les 2929 votants de la ville auront jusqu'à 18 heures pour gagner les 5 bureaux de vote et sélectionner un candidat lors de cette 1re manche.

Résultat des élections législatives 2022 à Pujols

Les élections législatives 2022 auront lieu à Pujols comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Lot-et-Garonne

Tête de liste Liste Mathias Bouffies Ecologistes Pierre Soubiran Divers centre Geoffroy Gary Reconquête ! Annick Cousin Rassemblement National Olivier Damaisin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Therese de Boissezon Régionaliste Jean-Jacques Fanchtein Divers extrême droite Jacques Vialettes Parti radical de gauche Xavier Czapla Nouvelle union populaire écologique et sociale Alain Merly Divers droite Bernadette Gasc Divers extrême gauche Myriam Sider Divers extrême gauche Jean-Louis Costes Les Républicains

Législatives 2022 à Pujols : les enjeux

Les habitants de Pujols (47) prendront à nouveau la direction des urnes en 2022. Ils seront invités à participer aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant voteront-ils ? Durant la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 27% des votes au premier tour à Pujols. La finaliste de la dernière élection avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26% et 19% des suffrages. Et ensuite retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en rassemblant 54% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 46% des voix. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette localité où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour en avril dernier.