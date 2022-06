Résultat de la législative à Razac-sur-l'Isle : 2e tour en direct

19/06/22 18:12

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Razac-sur-l'Isle sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Razac-sur-l'Isle. En direct 18:12 - Une première place à Razac-sur-l'Isle pour la Nupes pour ces législatives Le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 24,31% des votes au 1er tour de la législative il y a 7 jours dans les 2 bureaux de vote de Razac-sur-l'Isle. Ce score est tout de même à évaluer au regard des voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après la présidentielle. À Razac-sur-l'Isle, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 22,52%, 2,99%, 3,4% et 4,35% en avril. Autrement dit une réserve de voix de 33,26% à gauche de l'échiquier. 15:30 - Vers un succès pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Razac-sur-l'Isle ? La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a accumulé 24,31% des votes dimanche 12 juin 2022 au soir du premier tour des législatives. Elle a précédé les représentants Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui récupèrent 23,02% et 16,21% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés. 13:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Razac-sur-l'Isle aux législatives ? Plus de la moitié des votants ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Dimanche dernier, 55,53% des personnes aptes à participer à une élection à Razac-sur-l'Isle s'étaient rendues dans l'isoloir. L'étude des résultats des précédents scrutins est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation représentait 76,89% dans la commune. Le taux de participation était de 80,62% au premier tour, soit 1506 personnes. 10:30 - C'est parti pour le 2e tour à Razac-sur-l'Isle ! Les législatives 2022 se terminent à 18 heures Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous vous proposons de suivre ce 2ème épisode des législatives 2022 à Razac-sur-l'Isle, jusqu'à ce que le résultat soit dévoilé. Se trouvent en lice les candidats qualifiés il y a une semaine et les électeurs ont de nouveau jusqu'à 18 heures pour affirmer leur vote ce dimanche de deuxième tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Razac-sur-l'Isle - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Razac-sur-l'Isle aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Dordogne

Tête de liste Liste Philippe Chassaing Ensemble ! (Majorité présidentielle) Pascale Martin Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Razac-sur-l'Isle - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Razac-sur-l'Isle

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Dordogne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Razac-sur-l'Isle Pascale Martin (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,33% 24,31% Philippe Chassaing (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,48% 16,21% Williams Ambroise Rassemblement National 20,29% 23,02% Elisabeth Marty Les Républicains 12,15% 11,76% Floran Vadillo Divers gauche 10,78% 13,93% Pascale Léger Reconquête ! 3,89% 2,87% Cécile Chrétien Ecologistes 1,93% 1,38% Patrice Reboul Parti radical de gauche 1,92% 3,36% Emmanuelle Jean Ecologistes 1,43% 1,98% Isabelle Leglu Divers droite 0,99% 0,79% Lise Khelfaoui Divers extrême gauche 0,82% 0,40% Pierre Melo Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Razac-sur-l'Isle Taux de participation 53,50% 55,53% Taux d'abstention 46,50% 44,47% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,69% 1,25% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18% 1,35% Nombre de votants 41 655 1 039

Le résultat du premier tour de l' élection législative à Razac-sur-l'Isle est tombé. La représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale arrive en première position chez les 1871 citoyens de la 1ère circonscription de la Dordogne et habitant à Razac-sur-l'Isle. Pascale Martin a accumulé 24% des votes. Williams Ambroise (Rassemblement National) et Philippe Chassaing (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) la suivent grâce à respectivement 23% et 16% des votes. Ce résultat ne concerne pour le moment que les électeurs de Razac-sur-l'Isle. Les citoyens de 48 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription électorale. L'abstention représente 44% des habitants figurant sur les registres électoraux dans la commune à l'échelle de la 1ère circonscription de la Dordogne.

Législatives 2022 à Razac-sur-l'Isle : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 30,1% des votes au premier tour à Razac-sur-l'Isle, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Celui qui fut le 3e homme lors de la dernière présidentielle et l'actuel chef de l'Etat avaient obtenu 22,5% et 21,2% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Razac-sur-l'Isle avec 53,8% des votes, cédant ainsi à Emmanuel Macron 46,2% des suffrages. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour il y a deux mois. Quel sera la conclusion des élections législatives à Razac-sur-l'Isle ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin prochains.