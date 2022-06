Résultat des législatives à Razac-sur-l'Isle - Election 2022 (24430) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Razac-sur-l'Isle est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Razac-sur-l'Isle est tombé. Le taux de participation parmi les électeurs habilités à voter au sein de la commune au niveau de la 1ère circonscription de la Dordogne atteint 56%. Les électeurs des 48 autres communes de cette circonscription voteront-ils comme ceux de Razac-sur-l'Isle ? Pascale Martin a engrangé 24% des votes dans la commune. En deuxième position, Williams Ambroise (Rassemblement National) décroche 23% des suffrages. De son côté, Philippe Chassaing (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) glane 16% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Razac-sur-l'Isle Pascale Martin Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,33% 24,31% Philippe Chassaing Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,48% 16,21% Williams Ambroise Rassemblement National 20,29% 23,02% Elisabeth Marty Les Républicains 12,15% 11,76% Floran Vadillo Divers gauche 10,78% 13,93% Pascale Léger Reconquête ! 3,89% 2,87% Cécile Chrétien Ecologistes 1,93% 1,38% Patrice Reboul Parti radical de gauche 1,92% 3,36% Emmanuelle Jean Ecologistes 1,43% 1,98% Isabelle Leglu Divers droite 0,99% 0,79% Lise Khelfaoui Divers extrême gauche 0,82% 0,40% Pierre Melo Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Razac-sur-l'Isle Taux de participation 53,50% 55,53% Taux d'abstention 46,50% 44,47% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,69% 1,25% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18% 1,35% Nombre de votants 41 655 1 039

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Razac-sur-l'Isle sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:32 - Qui vont retenir les supporters de gauche à Razac-sur-l'Isle ? Les habitants de Razac-sur-l'Isle avaient livré 22,52% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon, pour l'étape première de l'élection présidentielle 2022. Il faut aussi tenir compte les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,99% et 3,4% au 1er tour de la présidentielle. Soit un point de départ de 28,91% pour la Nupes pour ces législatives à Razac-sur-l'Isle. 16:30 - Les sondages, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Razac-sur-l'Isle ? La coalition de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Radio France et France Télévisions). Au même moment, le RN a passé la barre des 19%. Ces dynamiques des dernières heures auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Razac-sur-l'Isle au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Avec 30,07% des votes exprimés, au 1er tour à Razac-sur-l'Isle cette fois, Marine Le Pen avait obtenu la meilleure place lors du dernier scrutin présidentiel. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 22,52%, devant Emmanuel Macron à 21,22% et Jean Lassalle à 5,51%. Néanmoins, en France, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%. 14:30 - L'abstention reste le chiffre clé de ces législatives 2022 à Razac-sur-l'Isle Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Razac-sur-l'Isle, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La perte de pouvoir d'achat et son impact sur le moral des foyers français seraient par exemple capables de tempérer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Razac-sur-l'Isle (24430). Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 76,89% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 80,62% au premier tour, ce qui représentait 1 506 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - A la publication des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Razac-sur-l'Isle ? Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012. Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? Au moment des dernières législatives, 50,48% des personnes habilitées à participer à une élection à Razac-sur-l'Isle avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 46,22% au deuxième round. 09:30 - On peut faire son choix jusqu'à 18 heures à Razac-sur-l'Isle pour ces législatives 2022 Bonjour et bienvenue sur cette page où nous suivrons les jalons de ce premier volet des législatives 2022 à Razac-sur-l'Isle, jusqu'à ce que les résultats soient révélés. On trouve 12 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre au-dessus de la moyenne) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour faire leur choix ce dimanche de 1er tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

A l'occasion de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 30,1% des votes au premier tour à Razac-sur-l'Isle, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Celui qui fut le 3e homme lors de la dernière présidentielle et l'actuel chef de l'Etat avaient obtenu 22,5% et 21,2% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Razac-sur-l'Isle avec 53,8% des votes, cédant ainsi à Emmanuel Macron 46,2% des suffrages. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour il y a deux mois. Quel sera la conclusion des élections législatives à Razac-sur-l'Isle ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin prochains.