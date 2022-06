Résultat de la législative à Rédené : en direct

12/06/22 19:23

Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il faut étudier les résultats des consultations démocratiques antérieures. Lors des dernières élections législatives, 2 235 électeurs de Rédené avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 56,55%). Le taux de participation était de 49,1% au second tour.

L'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 sera l'ampleur de la participation à Rédené. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 325 personnes en âge de voter dans la ville, 22,26% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 19,27% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur les prix des matières premières sont de nature à inciter les habitants de Rédené à rester chez eux.

Les tendances nationales des dernières semaines se répéteront probablement sur le résultat des législatives à Rédené ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La Nupes est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria du 3 au 6 juin). Dans cette séquence, le RN a dépassé les 19%. Avec 31,78% des suffrages exprimés, au 1er round à Rédené cette fois, Emmanuel Macron avait glané la meilleure place à la dernière présidentielle. Marine Le Pen terminait deuxième à 22,36%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 20,22% et Éric Zemmour à 4,71%. Néanmoins, à l'échelle du pays, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait à 21,95%.

Les électeurs de Rédené avaient donné 20,22% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour l'étape initiale de la dernière présidentielle. Les reports des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à observer ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,6% et 2,47% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 27,29% à Rédené pour ces légilsatives.

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 31,8% des suffrages au premier tour à Rédené, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 22,4% et 20,2% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Rédené gratifié de 61,7% des voix, laissant donc à Marine Le Pen 38,3% des voix. Les citoyens de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les habitants de Rédené (29) prendront à nouveau la direction de leur bureau de vote en 2022. Ils seront appelés à contribuer aux élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat désigneront-ils ?