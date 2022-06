Résultat de la législative à Reichstett : 2e tour en direct

La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait se fixer un total théorique de 21,45% à Reichstett avant ces légilsatives. Soit l'addition des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Cet électorat représentait pourtant 16,56% des suffrages dans la cité le dimanche 12 juin. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir sur la troisième marche.

15:30 - À Reichstett, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en tête

D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les sondages à l'échelle de l'Hexagone masquent souvent des réalités locales délicates, comme par exemple à Reichstett. Avec 40,84% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Reichstett pour le 1er round de la législative le 12 juin dernier. Elle a devancé les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui ramassent 18,7% et 16,56% des voix.