Résultat de la législative à Reichstett : en direct

12/06/22 19:25

Les résultats des législatives 2022 à Reichstett seront révélés dans la foulée de la fermeture du seul bureau de vote, la cité n'affichant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient se lancer à 19 heures, la fermeture ayant été ajournée, et on découvrira rapidement qui des 13 candidats se qualifie au 2ème tour.

Le niveau de participation sera à n'en pas douter un critère important de ce scrutin législatif à Reichstett. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3 160 personnes en âge de voter dans la commune, 20,88% étaient restées chez elles, contre une abstention de 20,38% au premier tour. La hausse des prix de l'essence qui grève le budget des foyers français serait de nature à nuancer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Reichstett.

La majorité a chuté à un cheveu de la Nupes dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans le sondage Elabe publié cette semaine). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces dynamiques des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Reichstett. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Reichstett cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 36,03% des suffrages. En seconde position, remontait Marine Le Pen à 22,79%, puis Jean-Luc Mélenchon à 14,17% et Éric Zemmour à 8,7%.

Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une clé du résultat de ces élections législatives, à Reichstett comme dans le reste du pays. Le candidat LFI avait obtenu 14,17% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Mais il faut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 5,18% et 1,21% au premier tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc se fixer un total théorique de 20,56% à Reichstett pour ce premier tour.

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens vivant à Reichstett (67) seront invités à contribuer aux résultats des législatives comme tous les Français. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 36% des votes au premier tour à Reichstett. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23% et 14% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Reichstett avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 62% des suffrages, cédant ainsi à Marine Le Pen 38% des votes. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président récemment réélu pourra-t-il faire confiance à cette commune pour avoir la majorité des députés de l'Assemblée nationale ?