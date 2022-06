Résultat de la législative à Rémalard en Perche : 2e tour en direct

19/06/22 18:47

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Rémalard en Perche sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Rémalard en Perche. En direct 18:47 - La coalition Mélenchon était arrivée sur la 3e marche à Rémalard en Perche il y a sept jours La coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 17,52% des voix au 1er tour de la législative la semaine passée dans les 2 bureaux de vote de Rémalard en Perche. Ce premier résultat est tout de même à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait viser la Nupes après l'élection présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 16,22%, 2,97%, 1,2% et 1,67% en avril. Le bloc de gauche partait donc avec un potentiel théorique de 22,06% à Rémalard en Perche pour ces légilsatives. 15:30 - Quel résultat pour le deuxième tour des élections à Rémalard en Perche ? La candidature Les Républicains a accumulé 30,95% des suffrages dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du 1er tour des législatives. Les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à dans l'ordre 20,33% et 17,52% des voix. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De son côté, le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 députés. 13:30 - À Rémalard en Perche, l'abstention peut-elle encore augmenter à l'occasion du second tour des législatives 2022 ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Le week-end dernier, 42,42% des électeurs inscrits à Rémalard en Perche avaient refusé de se rendre aux urnes. L'analyse des résultats des précédentes élections permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, sur les 1358 personnes en âge de voter dans la ville, 80,72% étaient allées voter. La participation était de 81,66% au premier tour, soit 1109 personnes. 10:30 - C'est reparti à Rémalard en Perche ! Les législatives 2022 s'achèvent à 18 heures Au cas où vous doutez encore des impétrants finalistes de ce 2e volet dans la circonscription de Rémalard en Perche, prenez votre temps. Les 2 bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Résultats des législatives 2022 à Rémalard en Perche - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Rémalard en Perche aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Orne

Tête de liste Liste Véronique Louwagie Les Républicains Alexandre Morel Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Rémalard en Perche - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Rémalard en Perche

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de l'Orne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Rémalard en Perche Véronique Louwagie (Ballotage) Les Républicains 32,72% 30,95% Alexandre Morel (Ballotage) Rassemblement National 24,53% 20,33% Cécile Bussière Nouvelle union populaire écologique et sociale 16,17% 17,52% Amale El Khaledi Ensemble ! (Majorité présidentielle) 13,87% 16,50% Amaury de Bourbon Parme Reconquête ! 3,91% 4,60% Denis Mousset Divers 2,87% 2,30% Christophe Joseph Divers gauche 2,19% 2,17% Sandrine Marie Droite souverainiste 1,64% 2,43% Patricia Ansquer Ecologistes 1,30% 2,30% Bernadette Velly Divers extrême gauche 0,79% 0,90% Participation au scrutin Circonscription Rémalard en Perche Taux de participation 50,69% 57,58% Taux d'abstention 49,31% 42,42% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 0,89% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,13% Nombre de votants 33 492 790

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Rémalard en Perche. A l'occasion du premier tour des élections législatives, les 1372 électeurs de Rémalard en Perche inscrits dans la 2ème circonscription de l'Orne se sont tournés vers la candidature Les Républicains. Reste à savoir si les citoyens des 154 autres communes faisant partie de la 2ème circonscription de l'Orne feront les mêmes choix que ceux de Rémalard en Perche. L'abstention parmi les habitants inscrits dans les registres électoraux dans la commune pour cette circonscription législative atteint 42%. Dans la ville, Véronique Louwagie a obtenu 31% des suffrages. Elle ressort devant Alexandre Morel (Rassemblement National) et Cécile Bussière (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent respectivement 20% et 18% des votes.

Législatives 2022 à Rémalard en Perche : les enjeux

Au moment de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 31,4% des voix au premier tour à Rémalard en Perche, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et le fondateur de "La France Insoumise" avaient obtenu 27,5% et 16,2% des voix. Le choix des électeurs de Rémalard en Perche était resté égal au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (54,7% des voix), laissant par conséquent à Marine Le Pen 45,3% des voix. Les habitants de cette commune se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des législatives à Rémalard en Perche (61110) à la mi-juin ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin prochains.