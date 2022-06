Résultat des législatives à Rémalard en Perche - Election 2022 (61110) [PUBLIE]

13/06/22 01:22

Résultat des législatives 2022 à Rémalard en Perche

Le résultat des élections législatives 2022 à Rémalard en Perche est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de l'Orne

Le résultat du premier tour de l'élection législative à Rémalard en Perche a été officiellement proclamé par le ministère de l'Intérieur. La candidature Les Républicains arrache la première place chez les 1372 citoyens votant dans la 2ème circonscription de l'Orne et résidant à Rémalard en Perche. Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Rémalard en Perche. Les électeurs de 154 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription de l'Orne. Au niveau de la commune, Véronique Louwagie a recueilli 31% des votes. Alexandre Morel (Rassemblement National) et Cécile Bussière (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoivent respectivement 20% et 18% des voix. Le niveau de l'abstention parmi les habitants habilités à se rendre aux urnes au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale s'établit à 42%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Rémalard en Perche Véronique Louwagie Les Républicains 32,72% 30,95% Alexandre Morel Rassemblement National 24,53% 20,33% Cécile Bussière Nouvelle union populaire écologique et sociale 16,17% 17,52% Amale El Khaledi Ensemble ! (Majorité présidentielle) 13,87% 16,50% Amaury de Bourbon Parme Reconquête ! 3,91% 4,60% Denis Mousset Divers 2,87% 2,30% Christophe Joseph Divers gauche 2,19% 2,17% Sandrine Marie Droite souverainiste 1,64% 2,43% Patricia Ansquer Ecologistes 1,30% 2,30% Bernadette Velly Divers extrême gauche 0,79% 0,90% Participation au scrutin Circonscription Rémalard en Perche Taux de participation 50,69% 57,58% Taux d'abstention 49,31% 42,42% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 0,89% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,13% Nombre de votants 33 492 790

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Rémalard en Perche sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:09 - Quel résultat à Rémalard en Perche pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une clé du résultat de ces élections législatives 2022, à Rémalard en Perche comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 16,22% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. N'oublions pas non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,97% et 1,2% au premier tour de la présidentielle. La Nupes peut donc potentiellement obtenir 20,39% à Rémalard en Perche pour ces élections légilsatives. 16:30 - Que concluent les grandes tendances des législatives 2022 pour Rémalard en Perche ? Au premier tour de la dernière élection à l'Elysée, à Rémalard en Perche, Emmanuel Macron se propulsait à la première position avec 31,42% des voix, devant Marine Le Pen à 27,53%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, troisième à 16,22% et Valérie Pécresse à 6,95%. En revanche au niveau national, Emmanuel Macron prenait le leadership de cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des derniers jours boulverseront certainement la donne lors des législatives dans la cité ce dimanche. Il faut se rappeler que la Nupes a tutoyé la majorité dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria du 3 au 6 juin). Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. 14:30 - À Rémalard en Perche, quelle influence aura la participation sur les résultats des élections législatives 2022 ? L'un des critères forts des élections législatives 2022 sera à n'en pas douter le taux de participation à Rémalard en Perche. La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les préoccupations provoquées par la guerre en Ukraine seraient par exemple capables d'impacter la participation à Rémalard en Perche (61110). Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 80,72% dans la localité, à comparer avec un taux de participation de 81,66% au premier tour, ce qui représentait 1 109 personnes. En proportion, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - L'abstention va-t-elle encore augmenter lors des législatives à Rémalard en Perche ? Au fil des dernières années, les 1 969 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, durant les législatives, 1 542 personnes habilitées à participer à une élection à Rémalard en Perche s'étaient rendues aux urnes au premier tour (soit 50,97%). Le taux de participation était de 47,02% pour le second round. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. 09:30 - Quelques paramètres clés pour les législatives à Rémalard en Perche Pour ces élections législatives de 2022 à Rémalard en Perche, les 2 bureaux de vote (de Espace Octave Mirabeau à Espace Octave Mirabeau) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 1358 électeurs à 18 heures, pour passer au décompte des bulletins. Ce sont 10 candidats qui se sont alignés dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Législatives 2022 à Rémalard en Perche : les enjeux

Au moment de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 31,4% des voix au premier tour à Rémalard en Perche, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et le fondateur de "La France Insoumise" avaient obtenu 27,5% et 16,2% des voix. Le choix des électeurs de Rémalard en Perche était resté égal au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (54,7% des voix), laissant par conséquent à Marine Le Pen 45,3% des voix. Les habitants de cette commune se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des législatives à Rémalard en Perche (61110) à la mi-juin ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin prochains.