Résultat de la législative à Remire-Montjoly : en direct

12/06/22 17:13

Plus de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012. Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des consultations démocratiques passées. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, sur les 12 173 inscrits sur les listes électorales à Remire-Montjoly, 27,84% avaient pris part à l'élection au premier tour. Le taux de participation était de 30,96% pour le second round.

L'une des clés de ces élections législatives sera sans aucun doute la participation à Remire-Montjoly. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 13 232 personnes en âge de voter au sein de la ville, 53,86% avaient pris part au vote. La participation était de 54,15% au premier tour, ce qui représentait 7 165 personnes. Les populations des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle évoluer pour des législatives ?

A l'issue du dernier vote, à Remire-Montjoly, Jean-Luc Mélenchon remportait la tête du vote au 1er tour de la présidentielle avec 44,58% des voix, devant Emmanuel Macron à 17,08%. Suivaient Marine Le Pen à 16,66% et Éric Zemmour à 5,24%. Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront certainement transformer ce tableau et donc le résultat des législatives dans la ville ce dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des habitudes locales. Or la majorité a vu son résultat chuter tout près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote vendredi soir. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 44.6% des suffrages au premier tour à Remire-Montjoly, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'actuel chef de l'Etat et l'actuelle députée du Pas-de-Calais avaient obtenu 17.1% et 16.7% des voix. Marine Le Pen avait remporté le second tour en captant 56.5% des voix. Emmanuel Macron avait rassemblé 43.5% des votes. Les administrés de cette agglomération se fieront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de la présidentielle et choisiront-il un bulletin de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ? Quel candidat les électeurs demeurant à Remire-Montjoly classeront-ils en première place des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?